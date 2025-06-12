Hava sıcaklığı hafta sonu azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü kuzey kesimlerde, pazar günü ülke genelinde azalarak ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarına düşeceği değerlendirilmesi yapılıyor.



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE 18°C, 34°C

Az bulutlu



İSTANBUL 19°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürürltülü sağanak yağışlı



İZMİR 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



UŞAK 15°C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu