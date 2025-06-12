Hava sıcaklığı hafta sonu azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü kuzey kesimlerde, pazar günü ülke genelinde azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü kuzey kesimlerde, pazar günü ülke genelinde azalarak ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarına düşeceği değerlendirilmesi yapılıyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 18°C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürürltülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 15°C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu parçalı çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in doğusu ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANKIRI 15°C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusununh yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu,
VAN 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve
yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 39°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 26°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
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