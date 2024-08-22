Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönecek

Aydın genelinde son günlerde yaşanan yüksek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın yağışlı geçecek.

Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği tahmin edilirken, 23 Ağustos Cuma günü kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 38 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra güneydoğusu parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış olacak. 24 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 39 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu hava hakim olacak. 25 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 24, en yüksek 35 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu hava hakim olacak. 26 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 24, en yüksek 34 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.