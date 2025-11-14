Hava soğuyor, kar geliyor: 6 ile sarı kodlu uyarı
14.11.2025 07:44
NTV - Haber Merkezi
Son tahminlere göre iç ve doğu kesimlerde hava 2 ila 4 derece soğuyacak, kar yağışı görülecek. Meteoroloji, Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat'a sarı kodlu kar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
KAR, KUVVETLİ RÜZGAR…
Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapan MGM, ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da saatteki hızı 40-60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar görüleceğini bildirdi.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 15 derece.
- İstanbul 17 derece.
- Denizli 17 derece.
- İzmir 21 derece.
- Adana 25 derece.
- Ankara 12 derece.
- Samsun 14 derece.
- Malatya 13 derece.
- Diyarbakır 20 derece.
- Gaziantep 16 derece.
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü, gece saatlerinde kar yağışı başladı.