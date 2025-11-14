Hava soğuyor, kar geliyor: 6 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

KAR, KUVVETLİ RÜZGAR…

Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapan MGM, ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da saatteki hızı 40-60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar görüleceğini bildirdi.