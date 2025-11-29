Kış geri dönüyor: Sağanak, fırtına, kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

7 KENTE SARI, 1 KENTE TURUNCU KODLU UYARI

İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

MGM ayrıca Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa'ya sarı, Muğla'ya ise turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

KAR GELİYOR

Yeni haftada ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.