Kış geri dönüyor: Sağanak, fırtına, kar uyarısı
29.11.2025 04:57
Son Güncelleme: 29.11.2025 05:06
NTV - Haber Merkezi
Hafta sonu Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'e hortum ve dolu ihtimali bulunuyor. Yeni haftada ise sıcaklıklar ortalama 5 derece düşecek, iç ve doğu illerinin yükseklerinde kar yağışı başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
7 KENTE SARI, 1 KENTE TURUNCU KODLU UYARI
İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
MGM ayrıca Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa'ya sarı, Muğla'ya ise turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.
KAR GELİYOR
Yeni haftada ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Batı Akdeniz'de yağışlar çok kuvvetli olacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Edirne 13 derece.
- İstanbul 17 derece.
- Denizli 16 derece.
- İzmir 18 derece.
- Adana 25 derece.
- Ankara 15 derece.
- Samsun 23 derece.
- Malatya 7 derece.
- Diyarbakır 15 derece.
- Gaziantep 17 derece.
Yeni haftada sıcaklık düşüyor, doğuda kar yağışı başlıyor.