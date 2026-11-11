Havacılık yakıtında çevreci anlaşma

Sivil havacılık Genel Müdürlüğü, Boeing , Türk Hava Yolları ve İTÜ arasında imzalanan Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, Yol Haritası İş Birliği Anlaşmasıyla önemli bir adım atılmış oldu.



COP31 zirvesi kapsamında düzenlenen imza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.



İşbirliğinin paydaşlarından olan BOEİNG'in Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın'da

NTV'ye açıklamalarda bulundu. Sargın Türkiye'nin havacılıktaki konumuna dikkat çekrken, “Türkiye’nin havacılıkta çok güzel rekabetçi bir konumu var. Küresel bir merkez haline geliyor. Atılan adım karbon emisyonunu azaltacak. Ama yol haritasındaki adımlar izlenir de daha bütüncül olarak görünüp bazı yatırımlar yapılırsa Tükriye daha büyük düşünüp üretici olarak konumlanabilir” dedi.