Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış

Olay SunExpress’in Antalya Hamburg seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağında yaşandı, 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu uçuşta rahatsızlandı. Romanya hava sahası üzerinde XQ170 sefer sayılı uçaktaki bir doktor yolcuya acil olarak müdahale etti.



Pilotlar da Romanya hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum çağrısı yaptı. Uçağın pilotu Bükreş havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, ”Yolcunun birinde sağlık sorunu var. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.



Kokpit ekibi, yolcunun hastaneye gecikmeden sevk edilmesi için zamanla yarıştı. Uçak Bükreş’e acil iniş yaptı. Hasta da hastaneye kaldırıldı.