Havada korku dolu anlar: Ekipler hazır bekletildi, Antalya uçağı acil inişe geçti

Atatürk Havalimanı'nda tur atan uçak için itfaiye ve ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri hazır bekletildi.

Pilot, Hezarfen Havalimanı’na iniş yapmak istediğini, gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini söyledi.

Pilot ile kule arasında yaşanan konuşmalar, telsiz kayıtlarına yansıdı.

Konuşmalar şöyle:

Pilot: Efendim mümkünse Hezarfen'e divert etmek istiyorum. İniş takımlarıyla ilgili monitörde bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece gölüne iniş yapacağım.

Kule: Anlaşıldı efendim 05 pist başından Güney kuzey yönüne kat ediş serbest. Yaklaşma ile de koordinesini yapacağım. Hezarfen’e inişiniz tahmini kaç olur.

Pilot: 1500 feet olacak tahmini 10 dakika.

Kule: Şuan acil bir durum var mı?

Pilot: Yok efendim ön iniş takımı monitör edemiyorum bağlantı sorunu olabilir. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapabilirim. Hezarfen'e divert etmek istiyorum.

HEZARFEN HAVALİMANI NEREDE?

Hezarfen Havaalanı, İstanbul’un Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesi sınırlarında, Büyükçekmece Gölü’nün kuzeyinde 500 dönümlük bir araziye konumlanmaktadır.



Türkiye’nin ilk özel havaalanı olan Hezarfen Havaalanı 1992 yılında açılmıştır. İsmini Türk havacılığının öncüsü olarak kabul edilen ve Galata Kulesinden Üsküdar’ a uçan bilim adamı Hezarfen Ahmet Çelebi’den almıştır.