Havada korku dolu anlar: Yolcu çocuk epilepsi nöbeti geçirdi

Şırnak-İstanbul seferini yapan uçağı, yolcular arasındaki çocuğun epilepsi nöbeti geçirmesi nedeniyle Kayseri Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Havada korku dolu anlar: Yolcu çocuk epilepsi nöbeti geçirdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden AJet uçağındaki 5 yaşındaki çocuk yolcu nöbeti geçirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan kabin ekibi durumu pilota bildirdi.

Uçağın pilotu da Kayseri Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurarak, acil iniş izni talep etti ve sağlık ekibinin hazır bulundurulmasını istedi. İzin verilmesi üzerine uçak, Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı.

Çocuk, sağlık ekibi tarafından uçaktan alınarak hastaneye kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı

DMM'den maymun çiçeği paylaşımlarına yalanlama

DMM'den maymun çiçeği paylaşımlarına yalanlama

Denizli'de iş yerine silahlı saldırı

Denizli'de iş yerine silahlı saldırı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kamyon damperinin altında kalan genç hayatını kaybetti

Kamyon damperinin altında kalan genç hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...