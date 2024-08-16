Havada korku dolu anlar: Yolcu çocuk epilepsi nöbeti geçirdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden AJet uçağındaki 5 yaşındaki çocuk yolcu epilepsi nöbeti geçirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan kabin ekibi durumu pilota bildirdi.



Uçağın pilotu da Kayseri Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurarak, acil iniş izni talep etti ve sağlık ekibinin hazır bulundurulmasını istedi. İzin verilmesi üzerine uçak, Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı.



Çocuk, sağlık ekibi tarafından uçaktan alınarak hastaneye kaldırıldı.