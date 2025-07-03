Havada korku dolu anlar: Zorunlu iniş yapan paraşütçünün kolu kırıldı

Erzincan'da gerçekleştirilen paraşüt uçuşu sırasında Orkun D. isimli paraşütçü, havada aniden şiddetlenen rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybederek tehlike atlattı.

Ana paraşütün işlevsiz kalması üzerine devreye giren yedek paraşüt, olası bir faciayı önledi.

Orkun D., yedek paraşütle Başpınar köyü yakınlarında bulunan Keşiş Dağları'na zorunlu iniş yaptı.

Paraşütçünün sert düşüş sonucu kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, yaralı sporcuyu dağdan indirerek, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.