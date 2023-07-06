Havada panik anları: THY uçağı acil iniş yaptı

THY'nin TK-1688 sefer sayılı TC-JRR kuyruk tescilli uçağı yerel saatle saat 07.20'de 164 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Hamburg Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra ''galley'' bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa bir sürede kabini etkisi altına aldı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Hamburg Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

Uçağın inişi öncesi apronda itfaiye ekipleri hazır bekletilirken, uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

THY'nin TC-JRR kuyruk tescilli uçağı, yerel saatle 07.40'da Hamburg Havalimanı'na acil iniş yaptıktan sonra 164 yolcu hızlı bir şeklide tahliye edildi.

Teknik ekipler uçakta yaptıkları kontrollerin ardından sıcak yemek ikramı yapılamayacağını bildirdi. Yolculara terminalde sıcak yemek ikramı yapıldı.

Uçakta yapılan kontrollerde seferi aksatacak bir durum olmadığı anlaşıldı.

Yolcu alımının ardından Airbus A321 tipi uçağın İstanbul seferini yapmak üzere Hamburg Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.

''GALLEY'' NEDİR?

Uçağın ön ve arkasında yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, muhafaza edilmesi için ayrılmış bölüme ''galley'' adı veriliyor.