Uçağa yön değiştirten risk: Dikkat! Uzmanlar uyarıyor
İstanbul-Seul seferini yapan uçakta bir yolcu harici şarj aletini düşürdü. Düştüğü yerden çıkartılamayınca uçak İstanbul'a döndü. Peki pilot neden bu kararı aldı? Uçağa yön değiştiren bu cihaz nasıl bir risk taşıyor? Uzmanlarına sorduk. (Haber: Ali Ablay)
İstanbul-Seul seferini yapan uçakta bir yolcu harici şarj aletini koltuğun arasına düşürdü.
Cihaz düştüğü yerden çıkartılamadı.
Pilot, Kazakistan hava sahasında, İstanbul'a geri dönüş kararı aldı.
Güney Kore'de daha önce 167 kişinin bulunduğu uçakta harici şarj patlaması nedeniyle yangın çıkmıştı.
Bu olaydan sonra kullanımı yasaklandı.
"HAVADAYKEN YANGIN RİSKİNE MÜDAHALE ZOR"
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Erdinç, uçaklarda havada olunduğu sırada yangın riskine fiziksel müdahale şansının daha zor olduğuna dikkat çekti.
Erdinç, "Powerbanki düşmeyecek bir yerde; belki cebimizde, belki koltuk gözünde muhafaza etmeliyiz." diye konuştu.
CİHAZIN AŞIRI ISINMASI RİSKLİ
Yazın, cep telefonu ve harici şarj aletleri hızla ısınabiliyor ve bu nedenle risk artıyor.
Telefonların direkt güneşe maruz kalmaması, otomobil içinde bırakılmaması öneriliyor.
Telefonda şişme hissedildiğinde kontrol edilmesi gerekiyor. Piyasada bulunan harici şarjların büyük bölümü lisanssız ürünler.
Bu nedenle kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.
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