Uçağa yön değiştirten risk: Dikkat! Uzmanlar uyarıyor

"HAVADAYKEN YANGIN RİSKİNE MÜDAHALE ZOR"



Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Erdinç, uçaklarda havada olunduğu sırada yangın riskine fiziksel müdahale şansının daha zor olduğuna dikkat çekti.

Erdinç, "Powerbanki düşmeyecek bir yerde; belki cebimizde, belki koltuk gözünde muhafaza etmeliyiz." diye konuştu.

CİHAZIN AŞIRI ISINMASI RİSKLİ

Yazın, cep telefonu ve harici şarj aletleri hızla ısınabiliyor ve bu nedenle risk artıyor.

Telefonların direkt güneşe maruz kalmaması, otomobil içinde bırakılmaması öneriliyor.

Telefonda şişme hissedildiğinde kontrol edilmesi gerekiyor. Piyasada bulunan harici şarjların büyük bölümü lisanssız ürünler.

Bu nedenle kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.