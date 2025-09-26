Havai fişek fabrikasındaki patlamada karar: 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliye

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı.



Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında fabrika sahibinin de olduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. VERİLEN CEZALAR



Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklardan bazıları yargılama sürecinde tahliye edildi.



Yargılama sonunda fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç C., "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V. 12 yıl 6 ay ile tutuksuz sanıklar ustabaşı Erşan Ö., sorumlu müdür Asiye A., iş güvenliği uzmanı Aslı D. ve Ahmet Ç. ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm arazide kurulu fabrikada 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen patlama, olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulmuştu.

YARGITAY BAZI SANIKLARIN CEZASINI BOZDU



Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Ali Rıza Ergenç C. hakkındaki cezayı onarken diğer sanıkların cezalarının "Olası kastla öldürme ve yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ



Bozma kararının ardından yeniden görülen davada duruşma salonunda sanıklar karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.



Sanıklar suçsuz olduklarını dile getirip beraat talebinde bulundu.



15 MİLYON LİRA GÜVENCEYLE TAHLİYE



Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmaması ve kararda direnilmesi yönünde hüküm kuran mahkeme heyeti, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un "Konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri ve mağdurların zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar verdi.

30 ton TNT'ye eş değer 12,6 ton piroteknik malzeme 6 kez infilak etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU



Patlama büyüklükleri, sayısı ve zamanlarının belirlenmesi amacıyla 11 kişiden oluşan heyet tarafından hazırlanan 200 sayfalık bilirkişi raporunda da yaklaşık 30 ton TNT'ye eş değer 12,6 ton piroteknik malzemenin 6 kez infilak ettiği belirtilmişti.



Raporda, en büyük patlayıcı miktarının 5 bin 700 kilogram gök bombası (13 ton 396 kilogram TNT'ye eş değer) olduğu ve 19 metre çapında çukur oluşturduğu belirtilirken patlamanın etkisiyle 17 metre, 11 metre, 10 metre ve 4 metre çapında çukurlar oluştuğu bilgisi de yer almıştı.