Havai fişek gösterisi hastanelik etti

Bartın'da havai fişek gösterisinde bir kişi yaralandı. Havai fişekleri ateşleyen A.İ. isimli belediye işçisi, fişeğin yakınında patlaması sonucu hastanelik oldu.

Havai fişek gösterisi hastanelik etti

'da havai fişekleri ateşleyen işçi yaralandı.

Olay, dün Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dün Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar sırasında havai fişekle gösteri yapıldı.

Belediye işçisi A.İ.’nin ateşlediği havai fişeklerden biri yakınında patladı. A.İ., karın bölgesinden yaralandı.

Havai fişek gösterisi hastanelik etti - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalesi sonrası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gösteri sırasında kurulan sahnenin önüne düşen kişi de hafif yaralandı.

Bu kişi, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.

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