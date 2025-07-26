Havai fişek yangın çıkardı

Ankara'da düğün sonrası atılan havai fişekler yangına neden oldu.

Havai fişek yangın çıkardı

Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir sokakta düğün sonrası havai fişek atıldı.

Havai fişeklerden birinin yerde patlaması sonucu, atım yapılan alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can veya mal kaybı olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

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