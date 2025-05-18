Havai fişekli şampiyonluk kutlamasında, araç küle döndü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Küçükçekmece'de kutlamaya katılan bir araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.



Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.

