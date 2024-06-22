Havalandırmaya düşen karga yavrusu kurtarıldı

Erzincan'da banyonun havalandırmasına düşen karga yavrusu kurtarıldı.

Havalandırmaya düşen karga yavrusu kurtarıldı

'da bir evin banyosunun havalandırmasına düşen karga yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kent merkezindeki Mimar Sinan Mahallesi 1199 Sokak'ta bir apartman dairesinin banyo havalandırmasından ses duyan vatadaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Eve gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, banyonun havalandırma boşluğunun alt kısmını matkap ve çekiç yardımıyla kırdı.

İçerde olduğu anlaşılan karga yavrusu, sesin geldiği yerde açılan küçük boşluk sayesinde bulunduğu yerden çıkartıldı.

Karga yavrusu, Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce gerekli bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Aydın’da depo yangını

Aydın’da depo yangını

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...