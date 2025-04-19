Havalar ısında, sahiller hareketlendi

Esnaflardan Serpil Atlı, nisan ayına rağmen hava şartlarının oldukça elverişli olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz haftalara kadar bölgede kış mevsiminin etkilerinin sürdüğünü ifade eden Atlı, "Son bir haftadır hava sıcaklıkları yükseldi. Kadınlar Denizi Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bu yıl hem yerli hem de yabancı turistler açısından hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.