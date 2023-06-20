Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı

Batman'da dev sarıkız örümceği endişeye yol açtı.
Örümcek, Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesinde görüldü.
Mahalle sakini Rıdvan Işık, yaz aylarında ısırma vakalarının arttığını belirterek yetkililerden ilaçlama yapmalarını istedi.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan sarıkız cinsi örümcekler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
SADECE GECELERİ HAREKET EDİYOR
Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği biliniyor.
Sarıkız örümceği, beslenme şekilleri ile diğer iri örümceklerden ayrılıyor. Görüntüsü akrebe benzetilen örümcek; akrep, fare ve kertenkele gibi canlılarla besleniyor.
ZEHİRSİZ AMA ZARAR VEREBİLİR
1 metre yükseğe zıplayabildiği iddia edilen örümceğin zehirsiz olduğu biliniyor. Ancak güçlü bir çene yapısına sahip olan örümcek, ısırdığında insana ciddi zarar verebiliyor.
Boyutlarına göre oldukça hızlı olan sarıkız örümceği, saatte 1,5 kilometre yol alabiliyor.
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