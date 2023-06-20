Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı

Sarıkız örümceği, beslenme şekilleri ile diğer iri örümceklerden ayrılıyor. Görüntüsü akrebe benzetilen örümcek; akrep, fare ve kertenkele gibi canlılarla besleniyor.



ZEHİRSİZ AMA ZARAR VEREBİLİR



1 metre yükseğe zıplayabildiği iddia edilen örümceğin zehirsiz olduğu biliniyor. Ancak güçlü bir çene yapısına sahip olan örümcek, ısırdığında insana ciddi zarar verebiliyor.



Boyutlarına göre oldukça hızlı olan sarıkız örümceği, saatte 1,5 kilometre yol alabiliyor.