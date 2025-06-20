Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı! İstanbul'daki en riskli yedi ilçe

Et yiyen sinek istilası Haberi Görüntüle

İstanbul'da yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan yılanlar, havalarında ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Sultangazi, Arnavutköy ve Eyüpsultan başta olmak üzere kırsal alanlara yakın olan ilçelerde görülen yılanlar için itfaiye ekiplerine gelen ihbarlar arttı. Boş arazilerde, yol kenarlarında görülen yılanlar, ev ve iş yerlerinin bahçelerinde de görülmeye başlandı.

Bazı yılanlar zehirli olduğu düşünülerek öldürüldü

İhbarlar üzerine olay yerine giden ekipler, koruyucu elbise ve ekipmanlarıyla muhafaza altına aldıkları yılanları doğaya bırakıyor. Bazı kişiler ise zehirli olup olmadığını bilmedikleri yılanları ellerindeki kürek, fırça, sopalarla öldürmek zorunda kaldı. Şuana kadar yedi ilçede görülen yılanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. "ÇOCUKLAR KORKUYOR" Avcılar'a bağlı Firuzköy Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Doğan Sağlam, yaşadığı bölgenin etrafının otluk arazilerle dolu olduğunu belirterek, "Geçen de bir yılan aniden aracıyla seyir halindeki arkadaşımızın önüne atlamış. Neredeyse kaza yapacağını söylüyordu." dedi. Yetkili kurumları önlem almaya çağıran Sağlam, "Evlerin yakınlarında oluyor, denk geliyoruz. Bazen de komşularımızdan duyuyoruz; evinin önünde yılan görüldüğünü ve çocukların korktuğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Sazlıbosna baraj gölü çevresi yılanların en fazla görüldüğü alanlardan

Arnavutköy'deki Sazlıbosna baraj gölünde çevredekiler tarafından fark edilen yılan, sopayla gölete atılırken Sultangazi'de mezarlıkta görülen yılan zehirli olduğunu düşünenler tarafından öldürüldü. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde çocukların oynadığı sokakta görülen bir başka yılan ise fırça ve sopalarla öldürüldü. Büyükçekmece'de sokakta görülen yılan ise kedinin dikkatini çekti.