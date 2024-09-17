Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den güncel son tahminler

Yurdun büyük bölümünde 3 gün sağanak etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde yarından itibaren 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar bazı yerlerde düşecek. İşte, en güncel hava durumu tahminleri...

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den güncel son tahminler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yurtta bu haftaki tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yarından itibaren Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Macit, "Perşembe günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cuma günü ise Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak devam edecek." diye konuştu.

Perşembe günü beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağını aktaran Macit, vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.

Macit, "Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde seyrederken, yurdun bazı bölgelerinde mevsim normallerinin altına inecek." dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini bildiren Macit, yağışların doğu bölgesinde devam edeceğini ancak cuma yağış beklentisinin olmadığını söyledi.

Macit, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların 25-26 derecede seyredeceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın ve cuma günü il genelinde, perşembe ise doğu bölgesinde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Macit, İstanbul'da da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların 25-26 derecede seyredeceğini ifade etti.

İzmir'de yağış beklenmediğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 29-30 derece civarında olacağını aktardı.

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