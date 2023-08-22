Havalar ne zaman serinleyecek? Hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte Meteoroloji'den en güncel uyarılar

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlar da havaların ne zaman serinleyeceğini öğrenmek istiyor. Peki, havalar ne zaman serinleyecek? Hava sıcaklıkları düşecek mi?

Havalar ne zaman serinleyecek? Hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte Meteoroloji'den en güncel uyarılar

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları, Ankara'da 33-35, İstanbul'da 31-34, İzmir'de 34-37, Adana'da 36-38, Hatay'da 32-34, Mersin'de 33-34, Diyarbakır'da 38-41, Gaziantep'te 37-40 ve Şanlıurfa'da 37-41 derece seviyesinde olacak. İşte, 'den en güncel uyarılar...

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle denize kıyısı olan illerde yüksek nem ile hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

KRONİK RAHATSZILIĞI OLANLARA UYARI

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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