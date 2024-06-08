Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı geldi. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki, havalar ne zaman serinleyecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

Gelecek hafta yağışlar azalacak, sıcaklıklar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. İşte, Meteoroloji'den son tahminler...

Macit, AA muhabirine gelecek hafta yurtta beklenen tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek." ifadesini kullandı.

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un, Rize'nin ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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