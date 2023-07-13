Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den son bilgiler

Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 37-38, Ankara'da 39-40, İzmir'de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de 45 derecelere çıkacak. Trakya'da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek. İşte, Meteoroloji'den son bilgiler...



METEOROLOJİ UYARDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye, Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi.



Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.



NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin ayrıntıları anlattı. Çalışkan, "İstanbul'da sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da İzmir'de 39, Manisa, Aydın, Denizli hattında 42-43'leri bulacak. Antalya'da 43-44, Adana'da 43 dereceler ölçülecek. Bu dereceleri bekliyoruz. Bunlar gölgedeki sıcaklıklar. Eğer siz güneşteyseniz 55 derece civarı hissedeceksiniz." dedi.



AŞIRI SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?



İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi.



Mevcut aşırı sıcakların Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bizi etkileyen sistemler Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen sistemler. Basra alçak basıncı ile Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etki altına alır. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İkisi birleştiği zaman tüm bölgeler sıcak havanın etkisi altına girmiş oluyor." ifadesini kullandı.



Özdemir, dünyadaki nüfus ve göç artışına değinerek "Metropollerin büyümesi ve buna bağlı olarak fosil yakıtların kullanılmasından dolayı oluşan ısı adaları ve karbondioksitin sera etkisi yapması nedeniyle önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların artışını göreceğiz." dedi.