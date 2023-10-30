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Havalar ne zaman soğuyacak? İşte Meteoroloji'den en güncel hava durumu tahminleri

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklığı geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Öte yandan bu sıcaklıkların yakın zaman içinde sona ereceği ve yağışlı havanın etkisi altına girileceği Meteoroloji tarafından açıklandı. Peki, havalar ne zaman soğuyacak?

Havalar ne zaman soğuyacak? İşte Meteoroloji'den en güncel hava durumu tahminleri

Yurt genelinde etkisini sürdüren çöl sıcakları, hafta sonuna doğru yerini kuvvetli yağışa bırakacak. Marmara Bölgesi'nde özellikle sıcaklıklığın 6 derece düşeceği İstanbul'la birlikte yağışlar Ege Bölgesi'nde de görülecek. İşte, 'den en güncel tahminleri...

İstanbul ve Ankara’da Kasım ayının ilk günlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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