Havalar ne zaman soğuyacak? Sıcak havalar ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Sıcak havalar ne zaman bitecek?

Havalar ne zaman soğuyacak? Sıcak havalar ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, bugünden başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte, havaların serinleyeceği tarih...

Sıcaklıkların 1 Eylül Cuma günü Trakya kesiminde, 2 Eylül Cumartesi günü ise bölge genelinde mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 32-34, Edirne'de 31-37, Kırklareli'de 32-36,Tekirdağ'da 30-32, Yalova'da 29-31, Kocaeli'de 34-37, Sakarya'da 33-37 derece olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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