Havalar ne zaman soğuyacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.



HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?



Meteoroloji'⁬n gelen son verilere göre önümüzdeki günlerde batı bölgelerde sıcak hava devam edecek.



Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağmurlu hava hakim olacak.

