Havalar ne zaman soğuyacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?
Meteoroloji'n gelen son verilere göre önümüzdeki günlerde batı bölgelerde sıcak hava devam edecek.
Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağmurlu hava hakim olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Hava Durumu
- Sıcak Hava