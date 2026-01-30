Havalar soğudu, balık tezgahları şenlendi

Vatandaşın balığa olan talebinin yoğun olduğunu söyleyen Eroğlu, vatandaşın talepleri ve balıkların kilogram fiyatı üzerine de şöyle söyledi:

"Şu anda kar yağışları arttığı için balık çok çıkıyor, vatandaşın talebi çok. Çupra, levrek, istavrit, somon balıklarında şu anda bolluk var. Fiyatlar uygun. Karadeniz hamsi 220 TL, çupra 450 TL, levrek 470 TL bandında seyrediyor. Halkımız bol bol balık yesin."