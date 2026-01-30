Havalar soğudu, balık tezgahları şenlendi
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışları karada olumsuz karşılanırken denizde balık bolluğuna aracı oldu. Kayseri'de balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.
Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışları, denizlerde balık şenliği yaşattı. Kayseri'de 21 yıllık balıkçı Hüseyin Eroğlu, kar yağışlarının artmasıyla balıkların da çoğaldığını söyledi. Havaların soğumasıyla vatandaşların da balık tezgahına yöneldiğini söyleyen Eroğlu, en çok levrek, hamsi ve çupraya talep olduğunu belirtti.
Vatandaşın balığa olan talebinin yoğun olduğunu söyleyen Eroğlu, vatandaşın talepleri ve balıkların kilogram fiyatı üzerine de şöyle söyledi:
"Şu anda kar yağışları arttığı için balık çok çıkıyor, vatandaşın talebi çok. Çupra, levrek, istavrit, somon balıklarında şu anda bolluk var. Fiyatlar uygun. Karadeniz hamsi 220 TL, çupra 450 TL, levrek 470 TL bandında seyrediyor. Halkımız bol bol balık yesin."