Havalar soğudu, evsizler yine gündemde

Soğuk havayla birlikte yağmur ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da, sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından barınma evlerine götürüldü.

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Havaların soğumasıyla birlikte, evsizler yine gündeme geldi.

İstanbul'da, Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nin hemen çıkışında bulunan alt geçite sığınan 4 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesine ait barınma evlerine götürüldü.

İsmini söylemek istemeyen ancak 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen bir evsiz, yanında bulunan ve Faslı olduklarını söylediği 3 kişiyle birlikte yaklaşık 3 aydır alt geçitte kaldıklarını söyledi. Bir yıl önce evde kaldığını belirten ancak daha sonra Yunanistan'a gittiğini belirten evsiz, tekrar döndükten sonra ise sokaklarda kaldığını söyledi.

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