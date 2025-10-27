Havalar soğudu: Hamsinin fiyatı da düştü
Tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Rize'de hamsinin kilosu 35 liraya kadar düştü.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.
Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgede denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı.
FİYATI DÜŞTÜ
Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 35 liradan tezgahlarda satışa sunulurken, istavrit 100, mezgit 200, sargan ile çinekop ise 400 liradan tezgahlarda yerini alıyor.
Hamside fiyatının düştüğü görenler, sabah saatlerinde tezgah önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, kampanya kapsamında 3 kilo hamsiyi 100 liradan satın aldı.