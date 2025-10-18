Havalar soğudu, yün yorganlara talep arttı: ''Birçok hastalığa iyi geliyor''

Uzmanlar ve ustalar, yün yorganların sağlığa olan faydaları nedeniyle elyaf yorganlara göre çok daha avantajlı olduğunu ve daha çok tercih edildiğini ifade ediyor.

TERLEMEYİ ÖNLÜYOR

Yün; vücut ısısını dengeleyen, hava geçirgenliği yüksek doğal bir malzeme olmasıyla kış aylarında insan vücudunu sıcak tutarken, terlemeyi de önlüyor. Romatizma, bel ve diz ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin özellikle kış aylarında yün yorganları tercih etmeleri bu aylarda yorgancılarda da yoğun mesailere neden oluyor.

Sivas’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan yün yorganlar, tamamen doğal koyun yünüyle üretiliyor. Elyaf yorganlar çamaşır makinesinde yıkanabildiği için gençler arasında yaygınlaşsa da uzmanlar, uzun ömürlülük ve sağlık açısından yün yorganların çok daha faydalı olduğuna dikkat çekiyor.

