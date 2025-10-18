Havalar soğudu, yün yorganlara talep arttı: ''Birçok hastalığa iyi geliyor''
Sivas’ta yün yorganlara olan ilgi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yeniden artmaya başladı.
Uzmanlar ve ustalar, yün yorganların sağlığa olan faydaları nedeniyle elyaf yorganlara göre çok daha avantajlı olduğunu ve daha çok tercih edildiğini ifade ediyor.
TERLEMEYİ ÖNLÜYOR
Yün; vücut ısısını dengeleyen, hava geçirgenliği yüksek doğal bir malzeme olmasıyla kış aylarında insan vücudunu sıcak tutarken, terlemeyi de önlüyor. Romatizma, bel ve diz ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin özellikle kış aylarında yün yorganları tercih etmeleri bu aylarda yorgancılarda da yoğun mesailere neden oluyor.
Sivas’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan yün yorganlar, tamamen doğal koyun yünüyle üretiliyor. Elyaf yorganlar çamaşır makinesinde yıkanabildiği için gençler arasında yaygınlaşsa da uzmanlar, uzun ömürlülük ve sağlık açısından yün yorganların çok daha faydalı olduğuna dikkat çekiyor.
''İŞLER YAZIN DAHA YOĞUN OLUYOR''
Yorgan ustası Şinasi Toprak, babasından öğrendiği mesleği 40 yıldır devam ettirdiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bize genelde yünü ve bezini müşteri getiriyor, biz de burada sırıma işlemini yapıp teslim ediyoruz. Sipariş üzerine aldığımız yorganlarda yünü Uşak'tan alıp yıkattırıyoruz, daha sonra taratıp çırptırıyoruz. Tek kişilik bir yorganı 2 saatte, çift kişilik bir yorganı da yaklaşık 3 saate sırıyabiliyoruz. İlk önce bezini dikiyoruz, daha sonra müşteri yünü torbaya basıp getirdiği için onu tekrardan bir elden geçirtmek gerekiyor, doldurmasını yapıp düzlüyoruz ve en son dikme işlemini bitene kadar yapıyoruz. Kışa hazırlık yazdan başlıyor. Genelde işlerimiz yazın daha yoğun oluyor. Yün yıkama, kurutuma, çırpma gibi işlemeleri kışın yapma gibi bir imkanları yok. O yüzden yazdan bu işlemler yapılıyor."
''YÜN YORGANIN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTAMAZ''
Toprak, yün yorganların birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Elyaf yorganları genelde gençler istiyor. Bu yorganları sipariş üzerine yapıyoruz. İpek yorganlarımız var silikonlu elyaf. Bu yorganların çamaşır makinasında yıkanabilme özelliği var. Elyaf yorganlar, yün yorganın yerini hiçbir şekilde tutamaz. Bu yorganların gençler tarafından tercih edilme nedeni de çamaşır makinasında yıkanabiliyor olması. Yün yorgan her şeyiyle doğal bir ürün ve daha çok tercih ediliyor. Uzmanlar tarafından birçok hastalığa iyi geldiği de söyleniyor. Dizlerinde ağrı olanlar, romatizma sorunları olanlar genelde bu yorganları tercih ediyorlar. Elyaf yorgan kullananlar belim ağrıyor, boynum ağrıyor, ayaklarım ağrıyor diye şikâyetlerde bulunuyor" dedi.
- Etiketler :
- Sivas
- Soğuk Hava
- Esnaf