Havalar soğuyunca talep arttı: Maliyeti 500 lirayı geçmiyor
Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık ayakkabılara yöneldi. Kimileri yeni ayakkabılar almayı tercih ederken, kimileri ise eskilerini tamir ettirmeyi seçti.
Eskişehir Sıcaksular Çarşısı'ndaki ayakkabı tamircilerinin işleri hareketlendi. En pahalı tamirin bile 500 TL'yi geçmediğini belirten ayakkabı tamircisi Nurettin Kara, prensip olarak tamir edilemeyecek ayakkabı olmadığını söyledi.
Kara, "Sadece çok eskimiş, malzemesi çürümüş, yatık ayakkabıyı toparlayamazsınız. Onun dışında her ayakkabı hayata döndürülebilir. Bazen müşteri 'Beş sene önce aldım ama yeni giydim' diyor ama o ayakkabı beklemiş oluyor. Yine de elimizden geleni yaparız. En baba tamirin maliyeti bile 400-500 lirayı geçmez. Bu da yeni bir ayakkabı fiyatının çok altında kalıyor" şeklinde konuştu.
''15-20 AYAKKABI TAMİR EDİYORUM''
Mesleğe olan talebin devam ettiğini ifade eden Nurettin Kara, "İşlerin en durgun olduğu günde bile 15-20 çift ayakkabı tamir ediyorum. Bu da gösteriyor ki insanlar ayakkabılarına değer veriyor ve tamir ettirme kültürünü sürdürüyor. İyi bir tamir, hem bütçeyi hem de ayak sağlığını korur" diye konuştu.
