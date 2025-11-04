Havalar soğuyunca talep arttı: Maliyeti 500 lirayı geçmiyor

Eskişehir Sıcaksular Çarşısı'ndaki ayakkabı tamircilerinin işleri hareketlendi. En pahalı tamirin bile 500 TL'yi geçmediğini belirten ayakkabı tamircisi Nurettin Kara, prensip olarak tamir edilemeyecek ayakkabı olmadığını söyledi.



Kara, "Sadece çok eskimiş, malzemesi çürümüş, yatık ayakkabıyı toparlayamazsınız. Onun dışında her ayakkabı hayata döndürülebilir. Bazen müşteri 'Beş sene önce aldım ama yeni giydim' diyor ama o ayakkabı beklemiş oluyor. Yine de elimizden geleni yaparız. En baba tamirin maliyeti bile 400-500 lirayı geçmez. Bu da yeni bir ayakkabı fiyatının çok altında kalıyor" şeklinde konuştu.