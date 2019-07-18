İstanbul Havalimanı'nda çıkan tartışmada özel yer hizmetleri şirketi çalışanı Tuğçe Selvi'ye (24) hakaret eden Fatma Funda Esenç'in 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

Esenç, ''Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçlarını işlemekle suçlanıyor.

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre olay geçen 25 Nisan'da yaşandı. Fatma Funda Esenç, Muğla Bodrum uçağına binmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Uçağın bir saat kadar rötar yapması nedeni ile Esenç ile Çelebi Yer Hizmetleri A.Ş. çalışanı Tuğçe Selvi arasında tartışma yaşandı. Esenç’in, Selvi’ye yönelik sözleri tartışmalara neden olurken konu yargıya taşındı.

''TEMAS YOK. ÇİNGENELERLE TEMAS ETMİYORUM'' DEMİŞTİ



Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şikayetçi olduğunu belirten Selvi, yaşanan olaya ilişkin verdiği ifadede şunları söyledi:



“Uçağın kalkış saati ile ilgili bilgi vermek üzere yolcuların yanına gittim. Şüpheli bana yönelik ‘Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hala orada, hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır. Bir saat bekledim burada düzgün konuşmayacağım. Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü' dedi.''



Esenç ise ifadesinde, yakın bir akrabasının acil ameliyatı nedeni ile Bodrum’a gitmeyi planladığını belirterek “Yolcu alımına başlanmaması üzerine meraklandım ve görevlilere duruma ilişkin soru sordum. Soru yönelttiğim her iki yer görevlisi de alaycı bir üslupla ‘Bekleyeceksin, bilmiyoruz bilgi verilmedi’ gibi ifadelerle geçiştirmeye çalıştı. Özellikle müştekinin (Tuğçe Selvi) üslubu nedeni ile kendime hakim olamadım. Müştekiye, görevini yapması gerektiğini nahoş kelimelerle hatırlatmak zorunda kaldım. Benim bu sözlerim üzerine, müşteki bana ‘Seni mahvederim. Ne biçim kadınsın? Sen ne terbiyesiz kadınsın?’ dedi ve tartaklamak amacı ile üzerime yürüdü. Tokat ve tekmeler savurdu. Araya giren diğer yolcular bu duruma engel oldu. Uçağın gecikmesi, müştekinin alaycı tavrı ve stres altında olmamdan dolayı nahoş sözcükler kullandım” şeklinde konuştu.



CEZAEVİNDEKİ BİR ROMAN VATANDAŞ DA ŞİKAYETÇİ: GURURUM İNCİNDİ



Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, İzmir ve Kütahya’da da Esenç hakkında şikayet başvuruları yapıldı. İzmir’de bulunan Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneği ile Kütahya Tavşanlı’da cezaevinde bulunan Rüstem Demirci’nin (48) başvuruları da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ile birleştirildi.



Demirci dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Şüphelinin sarf ettiği ‘Çingenelere temas etmiyorum’ cümlesi ile, bir Roman vatandaş olarak, gururum incindi. Kendimi dışlanmış ve aşağılanmış hissettim.” Bu başvuru üzerine Selvi’nin yanı sıra Demirci’nin ismi de iddianamede şikayetçi olarak yer aldı.



Savcılık iddianamesinde Esenç’in “… O koca k...ı büyütene kadar biraz aklını çalıştır. Sokak süprüntüsü” sözleri ile hakaret suçu işlediğine işaret edildi. İddianamede, Esenç’in “Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum” sözleri ile de “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği kaydedildi.

İLK DURUŞMA EKİM AYINDA



İddianamenin devamında “Çingenelerle temas etmiyorum cümlesi ile Çingenelerin temas edilmeyen insanlar oldukları benzetmesi yaptı. Bu cümle Çingene toplumunun onurunu kıracak nitelikte” denildi. Mahkemenin kabul ettiği iddianameye göre Esenç için istenen hapis cezası 9 ay 15 günden 3 yıl 4 ay arasında değişiyor. Davanın ilk duruşması önümüzdeki ekim ayında görülecek.

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