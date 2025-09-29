Havalimanı otobüsü devrildi: 5 yaralı
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, gece yarısı devrildi. Kazada havalimanından Menteşe'ye giden 5 yolcu yaralandı.
Milas-Bodrum Havalimanı’ndan aldığı yolcuları Menteşe’ye götüren İskender Aslan idaresindeki otobüs, gece yarısı Aydın-Muğla karayolunda kontrolden çıktı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför ile 4 yolcu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Otobüs
- Muğla