Havalimanı personelini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

H.B.'nin kullandığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı personelini taşıyan plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Menderes Caddesi'nde refüje çarpıp devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile midibüsteki 4 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.