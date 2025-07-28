İstanbul Havalimanı yolunda kaza: Bariyere ok gibi saplandı
İstanbul Havalimanı girişinde VIP taşımacılığı yapan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ok gibi saplandı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
İstanbul Havalimanı girişinde VIP taşımacılığı yapan Mehmet Çelik'in kullandığı araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle demir bariyer, aracın ön kısmını delerek sürücü koltuğunu aşıp arka koltuğa kadar saplandı.
Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Durumu fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför Çelik, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen Arnavutköy Trafik Büro Amirliği ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Bariyerin saplandığı araç, demirle birlikte çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.