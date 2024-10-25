Havalimanında bırakılan 2 lüks otomobil gümrüğe gönderildi

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı otoparkında bırakılan iki yabancı plakalı 2 otomobil Gümrük Müdürlüğüne gönderildi.

Havalimanında bırakılan 2 lüks otomobil gümrüğe gönderildi

Şerafettin Elçi Havalimanında yabancı plakalı iki lüks otomobil, 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta sahiplerini bekledi. Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili Gümrük Müdürlüğüne gönderdi.

Havalimanlarında unutulan eşya, materyal ve elektronik eşyalar yasal mevzuat gereği yapılan resmi işlemlerden sonra satışa sunuluyor. Havalimanında unutulan iki otomobile de bu yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

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