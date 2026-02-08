Havalimanında görevli polis memuru kalbine yenildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görev yapan evli ve dört çocuk babası polis memuru Ali Kızıldağ (54) kalbine yenik düştü.

Gazipaşa Havalimanı'nda görevli polis memuru için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sait Akın Zaimoğlu, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HATAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tören sırasında Kızıldağ'ın eşi, çocukları ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Polis memurunun naaşı, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Resmi törenin ardından Ali Kızıldağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Hatay'a uğurlandı.