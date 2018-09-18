İstanbul'da yapımı devam eden havalimanında çıkan olaylarda gözaltına alınan işçilerden 28'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yeni havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 43 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
28 kişi "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
15 kişi için ise adli kontrol istendi.