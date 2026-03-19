Havalimanlarında bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı girişinde ve terminal önündeki caddede zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve bagaj işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuarları ile uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için onlara ayrılan özel bölümden geçirildi.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutan polisler, yoğunluğu azaltmak için bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirdi.

Öte yandan havalimanında bugün iç hatlarda 394, dış hatlarda 1092 toplamda 1486 uçuş planlanıyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE DE YOĞUNLUK VAR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, havalimanında özellikle iç hatlar gidiş terminalinde yoğunluk oluşturdu. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde kısa süreli bekledi.

Ekipler, yoğunluğu azaltmak için ek tedbirler aldı.

Havalimanından bugün 795 uçuşun yapılması ve yaklaşık 140 bin yolcusunun seyahat etmesi bekleniyor.

EK SEFERLER KONULDU

Okullardaki ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın birleşmesi sonucu yaşanacak yolcu yoğunluğunu dikkate alan hava yolları şirketleri ek seferler planladı.

Bu kapsamda, THY tüm tatil boyunca iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress de 50 ek seferle kapasite artıracak.

Hava yolu şirketleri bu dönemde toplamda 867 ek uçuş yapacak.