Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına ilişkin harekete geçildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi.

Havalimanlarında bulunan güvenlik komisyonları acil toplanarak turuncu alarm kararını resmi olarak güvenlik birimlerine iletti.



Karar neticesinde havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

"ÜÇ SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GELİNSİN"

Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı.



Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.



Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.