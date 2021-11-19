Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 17:42

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak

Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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