Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 17:42
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 19, 2021
( 20 - 26 Kasım 2021 )
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fm5Cswc8it