Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak üzerinde kimliği belirsiz çocuk etrafa ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören çocuk silahı atarak kaçmaya başladı. Kısa süre kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.



Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada tabanca bir binanın bahçe duvarında çimenlerin arasında bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.