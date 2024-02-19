Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında sokakta bir kişi silahla rastgele havaya ateş açtı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Havaya ateş açan kişinin 15 yaşındaki M.A.G. olduğu tespit edildi.
M.A.G., polis ekiplerince silah ve namlu içinde atışa hazır dolu fişek ve boş kovanla yakalanarak gözaltına alındı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen çocuğun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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