Havaya ateş açan magandaya gözaltı

Diyarbakır'da bir düğün magandası polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bir düğün konvoyunda ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Ekipler, olay yerine vardıklarında konvoy içerisindeki bir kişi, tabancayı bir kadına verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada iki adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, şüpheli Ö.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.