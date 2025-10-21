Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaştılar: 10 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 10 zanlı yakalandı.

Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaştılar: 10 gözaltı

'un Vezirköprü ilçesinde havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, platformlarından havaya ateş ettiği anları paylaşan 10 kişiyi tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...