Havaya rastgele ateş açan 4 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya rastgele ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun Kocatepe-Buluttepe ve İsmet İnönü Mahallesi'nde hava ateş açan şüpheliler için harekete geçti.
A.Ş., H.İ.K., M.N. ile N.D. adlı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 3 adet tüfek, 517 adet fişek, 25 adet yeşil reçeteye tabi gerica hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
