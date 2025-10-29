Havaya rastgele ateş açan 4 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya rastgele ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun Kocatepe-Buluttepe ve İsmet İnönü Mahallesi'nde hava ateş açan şüpheliler için harekete geçti.

A.Ş., H.İ.K., M.N. ile N.D. adlı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 3 adet tüfek, 517 adet fişek, 25 adet yeşil reçeteye tabi gerica hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

