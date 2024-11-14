Havaya rastgele ateş açtı, biri çocuk üç kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde havaya rastgele ateş açan bir kişi, biri çocuk üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Havaya rastgele ateş açtı, biri çocuk üç kişi yaralandı

Sapanca’da biri çocuk üç kişi, rastgele açılan ateşte yaralandı.

Otobüs terminali yakınlarında meydana olayda, yabancı uyruklu R.M.Ş.H (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6) ile Z.T. (21), havaya rastgele açılan ateşle yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirenin G.U. (21) olduğunu tespit etti.

Şüpheli kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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