Havaya silahla ateş açan kişiler kıskıvrak yakalandı

Zeytinburnu'nda yolda yürüyen 2 şüpheliden biri yanında bulunan kurusıkı silahla havaya ateş etti. Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine hızla gelerek ateş eden şüphelileri kovalamaya başladı.

Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.



Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki kovalamaca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerinden kaçtığı anlar kaydedildi