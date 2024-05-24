Havaya tüfekle ateş açtı: Garsonu vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde meydanda tüfekle havaya ateş açan E.C. isimli maganda, garsonu yaraladı.

Havaya tüfekle ateş açtı: Garsonu vurdu

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.C. isimli şahıs tüfekle havaya ateş açtı.

Silah sesine 3 katta bulunan kahvenin penceresinden bakan garson İ.A. (58) yaralandı.

Şüpheli şahıs havaya 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

Havaya tüfekle ateş açtı: Garsonu vurdu - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı garson Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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