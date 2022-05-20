Havladı diye köpeğe bıçakla saldırdı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, iş yerinin önündeki 'Ares' isimli köpeğe havladı diye bıçakla saldırdı. Köpek olaydan yara almadan kurtuldu. Köpeğin sahibi ise şikayetçi olmadı.

Haberler - DHA 20.05.2022 - 10:47

Havladı diye köpeğe bıçakla saldırdı

'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında bir kişi, iş yerinin önünde bağlı olan ''Ares'' isimli köpeğe havladı diye bıçakla saldırdı.

kaçarken, saldırgan defalarca bıçak salladı. Köpek olaydan yara almadan kurtuldu.

Köpeğin sahibi Semih Ümmet saldırgandan şikayetçi olmadığını belirterek, "Bir kişi köpek havladı diye bıçağı çıkartıp saldırdı. Sonradan öğrendik ki, çocuğun ailesi geldi rahatsızlığı varmış. Köpek ne yapabilir? Sonra tatlıya bağladık'' dedi.

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